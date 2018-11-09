"Лейкерс" украинца Михайлюка представил новую форму, посвященную президенту клуба: фото

"Лейкерс", за который играет украинец Святослав Михайлюк, представили новую форму City Edition, посвященную бывшей звезде команды, а ныне президента клуба Меджику Джонсону.

Джонсон провел в составе "Лейкерс" 13 сезонов (1979-1991 года, 1996). Он 5 раз стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, выиграл 3 титула MVP сезона и финальной серии плей-офф, а также принял участие в 12 Матчах звезд.

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Showcasing elements of @MagicJohnson’s life on-and-off court, from the scoop neck to the pinstripes pic.twitter.com/i9adbtc2zJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 листопада 2018 р.

Напомним, что "Лос-Анджелес" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 11 матчах регулярного чемпионата калифорнийская команда одержала 5 побед.

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