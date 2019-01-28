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      "Лейкерс" украинца Михайлюка прервали безвыигрышную серию в НБА: видео

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      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

      "Лейкерс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк, прервали безвыигрышную серию в рамках регулярного чемпионата НБА в матче против "Финикса".

      "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Финикс Санс" 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21)

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      К сожалению, для самого Михайлюка матч получился провальным. За 16 минут игрового времени он не набрал ни одного очка, промазал все пять бросков с игры, включая три трехочковых. Все его достижения ограничились одной передачей и одним перехватом.

      Самыми результативными в составе "Лейкерс" стали Ивица Зубац (24 очка + 16 подборов) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (24 очка).

      После этого матча "Лос-Анджелес" занимает 9 место в Западной конференции. Команда отстает от зоны плей-офф на две победы.

      Видеообзор матча Лейкерс – Финикс

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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