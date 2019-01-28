"Лейкерс" украинца Михайлюка прервали безвыигрышную серию в НБА: видео

"Лейкерс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк, прервали безвыигрышную серию в рамках регулярного чемпионата НБА в матче против "Финикса".

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Финикс Санс" 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21)

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К сожалению, для самого Михайлюка матч получился провальным. За 16 минут игрового времени он не набрал ни одного очка, промазал все пять бросков с игры, включая три трехочковых. Все его достижения ограничились одной передачей и одним перехватом.

Самыми результативными в составе "Лейкерс" стали Ивица Зубац (24 очка + 16 подборов) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (24 очка).

После этого матча "Лос-Анджелес" занимает 9 место в Западной конференции. Команда отстает от зоны плей-офф на две победы.

Видеообзор матча Лейкерс – Финикс

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