"Лейкерс" украинца Михайлюка в очередной раз уступили в матче НБА: видео

Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (105:120).

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Миннесота Тимбервулвз" 105:120 (29:28, 32:30, 21:26 23:36)

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"Лейкерс" без Леброна Джеймса, Лонге Болла и Тайсона Чендлера провалили вторую половину домашнего матча против "Миннесоты" и продолжили свою серию поражений до трех матчей.

За 7 минут игрового времени Михайлюк успел набрать шесть очков, реализовав два трехочковых броска из четырех.

"Лейкерс" занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий матч Михайлюк и партнеры проведут в понедельник, 28 января, против "Финикс Санс".

Видеообзор матча Лейкерс – Миннесота

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