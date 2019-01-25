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      "Лейкерс" украинца Михайлюка в очередной раз уступили в матче НБА: видео

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      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

      Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (105:120).

      "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Миннесота Тимбервулвз" 105:120 (29:28, 32:30, 21:26 23:36)

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      "Лейкерс" без Леброна Джеймса, Лонге Болла и Тайсона Чендлера провалили вторую половину домашнего матча против "Миннесоты" и продолжили свою серию поражений до трех матчей.

      За 7 минут игрового времени Михайлюк успел набрать шесть очков, реализовав два трехочковых броска из четырех.

      "Лейкерс" занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий матч Михайлюк и партнеры проведут в понедельник, 28 января, против "Финикс Санс".

      Видеообзор матча Лейкерс – Миннесота

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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