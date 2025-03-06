Журналисты 24 Канала отправились в самые популярные столичные аптеки, чтобы проверить, действительно ли цены стали ниже и как это сказалось на покупателях.

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Как изменились цены в аптеках

Первой точкой стала "Аптека Доброго дня" на Бульварно-Кудрявской, 7. Вот как там подешевели некоторые препараты:

Уролесан капли 25 миллилитров: с 335 до 212,4 гривны (- 36,6%)

Амоксил-К таблетки 875/125 миллиграммов №14: с 283,78 до 214,6 гривны (- 24%)

Фурацилин 20 миллиграммов, 20 таблеток: с 152,84 до 93 гривен (- 39,15%)

В Аптеке АНЦ, что расположена неподалеку, на улице Бульварно-Кудрявской, 51/16, изменились цены на препараты другого производителя:

Антраль №30: с 410,70 до 296,09 гривны (-28%).

Эвказолин, флакон 10 граммов: с 150,90 до 104,80 гривны (-31%).

Фармазолин, флакон 10 миллилитров, 0,1%: с 133,90 до 54,66 гривны (-59%).

Важно: цены указаны по состоянию на 05.03.2025.

В "Аптеке Доброго дня", что на Бульварно-Кудрявской, 21, также есть удешевление ряда препаратов. В частности, цены на "Антраль" №30 и "Корвалол" 25 миллилитров снизились на 38% и 44% соответственно, по сравнению с прошлым месяцем.

В аптеке "Подорожник" на проспекте Николая Бажана, 10 капли Уролесан 25 миллилитров и Амоксил-К 875/125 миллиграммов №14 подешевели на 32% и 33% соответственно.

Я покупаю лекарства против аллергического ринита уже несколько лет. Сегодня заметила, что они действительно дешевле. Учитывая наши нынешние реалии, это хорошая новость,

– рассказала Елена, клиентка киевской аптеки.

Препараты Farmak подешевели на 30%

Согласно информации Минздрава, с 1 марта цены снизились на назальные спреи, обезболивающие, жаропонижающие, противокашлевые, препараты для регуляции давления, антибиотики и другие средства. С полным перечнем лекарств можно ознакомиться по ссылке.

С 1 марта мы отпускаем продукцию с производства с минусом 30%. По нашим наблюдениям, ведущие аптечные сети уже снизили цены на наши препараты из перечня и даже осуществили переоценку остатков в соответствии с новой стоимостью,

– отметили в пресс-службе фармацевтической компании Farmak.

К инициативе по снижению цен на лекарства также присоединились другие украинские фармацевтические компании, в частности "Дарница", "Артериум", "Интерхим", "Юрия-Фарм" и другие.

"В перечень Минздрава вошли препараты ТМ "Артериум", которые применяют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфекций, воспалений и для обезболивания. Это те препараты, которые пациенты выбирают чаще всего, поэтому мы как надежный партнер государства обеспечиваем их доступность для потребителя", – добавили в службе связей с общественностью "Артериум".

Фармацевтическая компания "Дарница" также официально подтвердила, что с 1 марта 2025 года цены на их продукцию снизились на 30%.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы наши лекарственные средства соответствовали самым высоким стандартам качества, оставаясь при этом доступными для всех слоев населения", – заявил Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница".

Снижение цен на лекарственные средства в украинских аптеках действительно есть. Отечественные производители существенно скорректировали стоимость своей продукции, однако степень удешевления может отличаться в зависимости от конкретной аптеки и бренда препарата. В то же время стоимость импортных медикаментов остается неизменной.

Готовы ли иностранные производители поддержать эту тенденцию – покажет время. А мы, в свою очередь, продолжим мониторить ситуацию и анализировать изменения в стоимости лекарственных средств в следующих обзорах.