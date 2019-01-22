Лекарства от насморка могут быть смертельно опасными: результаты исследования

Ученые из США установили, что безрецептурные лекарства от простуды могут спровоцировать смертельные инфаркты и инсульты.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из UPMC Pinnacle в Пенсильвании.

Читайте также: В Румынии значительно увеличилось количество смертей от гриппа

Как показали опыты, людям, страдающим из-за высокого артериального давления и болезни сердца, стоит избегать лекарств от насморка, продаваемых без рецепта.

В целом, для всего населения, включая и людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, похожие препараты могут быть опасными.

Лекарства от насморка сужают сосуды

Дело в том, что в этих лекарствах содержатся активные вещества, которые увеличивают артериальное давление. Противозастойные препараты уменьшают приток жидкости в синусы, высушивая их и сокращая интенсивность насморка.

Но они также сужают и кровеносные сосуды. В этих препаратах используются такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые могут быть очень опасными для сердечно-сосудистой системы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.