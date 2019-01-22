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      Лекарства от насморка могут быть смертельно опасными: результаты исследования

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      Какие лекарства от насморка могут спровоцировать инфаркт и инсульт
      Какие лекарства от насморка могут спровоцировать инфаркт и инсульт / 24 канал

      Ученые из США установили, что безрецептурные лекарства от простуды могут спровоцировать смертельные инфаркты и инсульты.

      Об этом говорится в результатах исследования ученых из UPMC Pinnacle в Пенсильвании.

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      Как показали опыты, людям, страдающим из-за высокого артериального давления и болезни сердца, стоит избегать лекарств от насморка, продаваемых без рецепта.

      В целом, для всего населения, включая и людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, похожие препараты могут быть опасными.

      Ліки від нежиттю

      Лекарства от насморка сужают сосуды

      Дело в том, что в этих лекарствах содержатся активные вещества, которые увеличивают артериальное давление. Противозастойные препараты уменьшают приток жидкости в синусы, высушивая их и сокращая интенсивность насморка.

      Но они также сужают и кровеносные сосуды. В этих препаратах используются такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые могут быть очень опасными для сердечно-сосудистой системы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Лекарства Лечение
      Источник: 24 канал
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