Леклер разбил болид во время практики на Гран-при Абу-Даби: видео
Пилот Sauber Шарль Леклер разбил болид во время третьей практики Гран При Абу-Даби.
В одном из поворотов Леклер не сумел удержать свой болид на трассе и влетел в отбойники. Во время аварии была повреждена задняя часть болида, поэтому Леклер отправился в боксы.
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Видео аварии Леклера во время практики на Гран-при Абу-Даби
Однако техники сумели восстановить болид, и Леклер вернулся на трассу.
Стоит напомнить, что уже со следующего сезона Леклер будет выступать за Ferrari.
Источник: 24 Канал
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