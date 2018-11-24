Леклер разбил болид во время практики на Гран-при Абу-Даби: видео

Пилот Sauber Шарль Леклер разбил болид во время третьей практики Гран При Абу-Даби.

В одном из поворотов Леклер не сумел удержать свой болид на трассе и влетел в отбойники. Во время аварии была повреждена задняя часть болида, поэтому Леклер отправился в боксы.

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Видео аварии Леклера во время практики на Гран-при Абу-Даби

Однако техники сумели восстановить болид, и Леклер вернулся на трассу.

Стоит напомнить, что уже со следующего сезона Леклер будет выступать за Ferrari.