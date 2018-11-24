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      Леклер разбил болид во время практики на Гран-при Абу-Даби: видео

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      Леклер разбил свой автомобиль
      Леклер разбил свой автомобиль / twitter Sauber F1 Team

      Пилот Sauber Шарль Леклер разбил болид во время третьей практики Гран При Абу-Даби.

      В одном из поворотов Леклер не сумел удержать свой болид на трассе и влетел в отбойники. Во время аварии была повреждена задняя часть болида, поэтому Леклер отправился в боксы.

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      Видео аварии Леклера во время практики на Гран-при Абу-Даби

      Однако техники сумели восстановить болид, и Леклер вернулся на трассу.

      Стоит напомнить, что уже со следующего сезона Леклер будет выступать за Ferrari.

      Теги: Спорт Sauber Шарль Леклер Формула-1
      Источник: 24 Канал
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