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      Лень набрал 8 очков в провальном матче "Атланты", Михайлюк снова не сыграл

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      Алексей Лень
      Алексей Лень / Getty Images

      "Атланта" центрового сборной Украины Алексея Леня проиграла "Филадельфии". Украинец сыграл 14:30. Также защитник сборной Украины Святослав Михайлюк не выходил на площадку в матче "Лейкерс" против "Миннесоты".

      За это время Лень набрал 8 очков, 2 подбора, 1 перехват и совершил одну потерю. Украинец реализовал 3 из 5 бросков с игры (1 из 2 трехочковых и 1 из 2 штрафных, а его показатель полезности составил "-12" пунктов.

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      "Атланта" уступила "Филадельфии" со счетом 92:113 и проиграла четвертый из шести матчей на старте сезона.

      В свою очередь Святослав Михайлюк выпал из ротации команды после возвращения из дисквалификации Брендона Ингрэма и на паркет не выходил. Не помог Михайлюку и тот факт, что на протяжении всего матча счет был очень близкий, поэтому Люк Уолтон не смог себе позволить выпустить на паркет новичков.

      "Лос-Анджелес Лейкерс" не смогли переиграть "Миннесоту" со счетом 120:124. Это пятое поражение "Лос-Анджелеса" в стартовых семи матчах сезона и команда занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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