Лень не помог "Атланте" переиграть "Бостон"
Баскетбольный клуб "Атланта", за который играет играет украинец Алексей Лень, проиграл "Бостону" в регулярном чемпионате НБА.
Однако Лень получил пятнадцать очков для команды, проведя на паркете почти девятнадцать минут.
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Алексей Лень провел на площадке почти 19 минут и за это время набрал 15 очков, сделал 6 подборов, отдал 2 передачи, сделал 1 перехват и 1 блок-шот.
Однако "Атланта" уступила "Бостону" со счетом 105:113 и осталась на 12 месте в Восточной конференции НБА.
Источник: 24 канал
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