Лень не смог набрать очки в проигрышном матче "Атланты" против "Торонто": видео
В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи регулярного чемпионата. "Атланта" украинца Алексея Леня уступила "Торонто".
Украинец не вышел в стартовом составе "Хокс", но провел на паркете 22 минуты. За это время Алексей не набрал очков (0 из 4 бросков с игры).
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Также цетровий сделал 6 подборов и 1 блок-шот. В пассиве украинца 2 фола. Рейтинг эффективности Леня составил "-7".
"Атланта" идет на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч "Хокс" проведут 10 января против "Бруклина".
"Торонто" – "Атланта" 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)
Видеообзор матча Торонто – Атланта
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Источник: 24 Канал
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