Лень не смог набрать очки в проигрышном матче "Атланты" против "Торонто": видео

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи регулярного чемпионата. "Атланта" украинца Алексея Леня уступила "Торонто".

Украинец не вышел в стартовом составе "Хокс", но провел на паркете 22 минуты. За это время Алексей не набрал очков (0 из 4 бросков с игры).

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Также цетровий сделал 6 подборов и 1 блок-шот. В пассиве украинца 2 фола. Рейтинг эффективности Леня составил "-7".

"Атланта" идет на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч "Хокс" проведут 10 января против "Бруклина".

"Торонто" – "Атланта" 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)

Видеообзор матча Торонто – Атланта

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