Лень помог "Атланте" одолеть "Майами" в драматичной игре, Михайлюк набрал три очка за "Лейкерс"
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень вновь помог своей команде одержать победу. На этот раз "Атланта" на выезде обыграла "Майами". Также успех праздновал "Денвер", который разгромил "Лейкерс" Святослава Михайлюка.
"Майами" и "Атланта" разыграли настоящую драму. Под занавес игры гости оторвались в счете – 108:114. Однако "Майами" удалось сократить преимущество гостей к минимуму стараниями Ричардсона – 113:114. Впоследствии гости увеличили преимущество в 2 очка, однако это все равно оставляло шанс "Майами". В последние секунды Ричардсон совершил трехочковый бросок, который мог принести "Майами" победу. Однако американец не попал.
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Лень в составе "Атланты" провел на паркете 18 минут и успел набрать 9 очков. Также в активе украинца 7 подборов. Лучшим же игроком матча оказался атакующий защитник "Майами" Джейсон Ричардсон. Он набрал 22 очка, совершил 8 подборов и 4 перехвата.
"Майами" – "Атланта" 113: 115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)
В матче "Денвера" и "Лейкерс" такой драмы не было. Хозяева паркета в каждом периоде наращивали свое преимущество и не позволяли "Лейкерс" приблизиться в счете. Хозяева победили в каждом из периодов и одержали победу с разницей в 32 очка. Украинец Михайлюк за 12 минут набрал 3 очка и сделал 2 подбора.
"Денвер" – "Лейкерс" 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14)
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