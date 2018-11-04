13:56
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Лень помог "Атланте" победить "Майами", Михайлюк снова не сыграл за " Лейкерс"

      11 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень помог своей команде победить в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами Хит" – 123:118.

      Лень провел на паркете почти 24 минуты. За этот отрезок украинец набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват, 1 потерю, 3 блока и дважды сфолил. Показатель полезности Алексея Леня составил 8 – это 3-й показатель в команде.

      Читайте также: Необычный костюм баскетболиста Святослава Михайлюка на Хэллоуин: фото

      В свою очередь, "Лейкерс" без участия Святослава Михайлюка за счет затяжного рывка в третьей четверти прервали 16-матчевую серию поражений в Портленде – 110:114. Обыграть Дамьена Лилларда и компанию "озерным" не помешал даже антирекорд ЛеБрона Джеймса, который показал худший в карьере показатель полезности ("-22") в победном матче.

      Напомним, что в предыдущем матче команда Алексея Леня "Атланта" разгромно уступила "Сакраменто".

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Футболист заплатит 10000 евро за убийство талисмана команды
       28 апреля 2011 , 18:25
      Столица Украины четвертый раз приняла масштабный марафон
       28 апреля 2013 , 18:03
      Тимощук жестоко "избил" Худобяка. ВИДЕО
       23 сентября 2013 , 10:55
      Боруссия предлагает 8 миллионов евро за защитника "Динамо"
       26 мая 2014 , 16:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук