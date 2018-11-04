Лень помог "Атланте" победить "Майами", Михайлюк снова не сыграл за " Лейкерс"

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень помог своей команде победить в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами Хит" – 123:118.

Лень провел на паркете почти 24 минуты. За этот отрезок украинец набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват, 1 потерю, 3 блока и дважды сфолил. Показатель полезности Алексея Леня составил 8 – это 3-й показатель в команде.

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В свою очередь, "Лейкерс" без участия Святослава Михайлюка за счет затяжного рывка в третьей четверти прервали 16-матчевую серию поражений в Портленде – 110:114. Обыграть Дамьена Лилларда и компанию "озерным" не помешал даже антирекорд ЛеБрона Джеймса, который показал худший в карьере показатель полезности ("-22") в победном матче.

Напомним, что в предыдущем матче команда Алексея Леня "Атланта" разгромно уступила "Сакраменто".

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