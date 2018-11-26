Лень помог "Атланте" прервать серию поражений, Михайлюк сыграл 8 минут за "Лейкерс"

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень помог своей команде победить "Шарлотт". Эта победа позволила команде украинца прервать свою 10-матчевую безвыигрышную серию. А "Лейкерс" со Святославом Михайлюком в драматической концовке проиграли "Орландо".

За 9 минут игрового времени Лень успел набрать 8 очков, сделать 4 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот. А самым результативным у "ястребов" стал Джон Коллинз – 23 очка и 11 подборов. У "Шарлотт" наибольший вклад сделал Малик Монк, который набрал 26 очков.

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Видеообзор матча Атланта – Шарлотт

Другой украинец Михайлюк провел на площадке почти 9 минут – он опять плохо бросал (0 из 2 с игры и 1 из 2 с линии штрафных), совершил 1 перехват, несколько раз не удержал опекуна в защите и завершил матч с показателем полезности "+7".

Видеообзор матча Лейкерс – Орландо



"Атланта" – "Шарлотт" 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

"Лейкерс" – "Орландо" 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

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