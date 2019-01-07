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      Лень помог "Атланте" разгромно победить, "Лейкерс" Михайлюка снова проиграли: видео

      8 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      В рамках чемпионата НБА состоялось 7 матчей. "Атланта" Алексея Леня уверенно обыграла "Майами Хит". В другом противостоянии "Лос-Анджелес Лейкерс" и Святослав Михайлюк проиграли третий матч подряд.

      "Атланта" – "Майами" 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)

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      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень помог своей команде выиграть матч против "Майами" (106:82). За 20 минут на площадке наш легионер набрал 4 очка (2/7 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 7 подборов (3 в нападении) и 1 перехват при 3 фолах и 1 потере.

      Однако, "Атланта" уверенно обыграла своего соперника, проиграв только вторую четверть.

      Видеообзор матча Атланта – Майами

      "Миннесота" – "Лейкерс" 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)

      Святослав Михайлюк отыграл заключительную часть матча, в котором его "Лейкерс" разгромно проиграли "Миннесоте" (86:108). Украинский защитник получил 16 минут игрового времени, за которые успел отметиться 4 очками (2/3 двухочковых, 0/2 трехочковых) и 2 передачами при 1 потере.

      Несмотря на то, что Михайлюк провел на площадке более 15 минут, большинство игрового времени он был незаметным. В атаке "Лейкерс" слишком редко играли через украинца, заигрывая его буквально семь раз. На счету Михайлюка 4 очка, а также два ассиста. Еще несколько раз он не решился бросать, отдавая пас партнеру по команде.

      Видеообзор матча Миннесота – Лейкерс

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      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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