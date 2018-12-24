10:20
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Лень провел безумный матч за "Атланту", "Лейкерс" Михайлюка проиграли: видео

      13 Читати новину українською
      "Атланта" победила "Детройт"
      "Атланта" победила "Детройт" / twitter.com/atlhawks

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с "Детройтом" (98:95).

      "Детройт" – "Атланта" 95:98 (21:28 22:29, 23:22 29:19)

      Читайте также: Лень помог "Атланте" прервать серию поражений, Михайлюк не сыграл против "Нью-Орлеана"

      Лень вышел в стартовом составе своей команды, которая начала эту игру с двумя центровыми. Он провел на паркете больше 34 минут и за это время успел набрать 15 очков, став одним из лучших игроков "Атланты" в матче.

      Кроме того, украинец сделал 17 подборов, 1 передачу, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов. Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%).

      Видеообзор матча Детройт – Атланта

      "Лейкерс" – "Мемфис" 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35)

      Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк пропустил матч регулярного чемпионата с "Мемфисом". Его команда уступила – 99:107.

      В этой игре "Лейкерс" сделали 30 попыток на трехочковый, из них удачных – 10.

      Видеообзор матча Лейкерс – Мемфис

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 10:02 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 13876
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      сегодня , 09:00 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      Юлія Михайлова 138
      Новости недели США: Трамп, Трамп и еще раз Трамп
      сегодня , 08:40 Новости недели США: Трамп, Трамп и еще раз Трамп
      Максим Карижський 84
      Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      23 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      619
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Незасчитанный гол или два удаления: в "Динамо" возмущены судейством в матче с "Арсенал-Киев"
       1 октября , 14:13
      Пресс-секретарь ФИФА: Заявление о разведении Украины и России на ЧМ-2018 - это ошибка перевода
       29 октября 2014 , 14:07
      Экс-тренер "Шахтера" считает, что клуб ослабил свои позиции
       4 июля 2015 , 19:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук