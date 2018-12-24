Лень провел безумный матч за "Атланту", "Лейкерс" Михайлюка проиграли: видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с "Детройтом" (98:95).

"Детройт" – "Атланта" 95:98 (21:28 22:29, 23:22 29:19)

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Лень вышел в стартовом составе своей команды, которая начала эту игру с двумя центровыми. Он провел на паркете больше 34 минут и за это время успел набрать 15 очков, став одним из лучших игроков "Атланты" в матче.

Кроме того, украинец сделал 17 подборов, 1 передачу, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов. Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%).

Видеообзор матча Детройт – Атланта

"Лейкерс" – "Мемфис" 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35)

Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк пропустил матч регулярного чемпионата с "Мемфисом". Его команда уступила – 99:107.

В этой игре "Лейкерс" сделали 30 попыток на трехочковый, из них удачных – 10.

Видеообзор матча Лейкерс – Мемфис

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