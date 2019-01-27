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      Лень сыграл за "Атланту", но не помог избежать поражения: видео

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      Атланта проиграла Портленду
      Атланта проиграла Портленду / GETTY IMAGES

      Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА. Лень провел на паркете 13 минут, но не помог своей команде избежать поражения.

      Портленд – Атланта 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21)

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      Хозяева паркета захватили инициативу со старта матча и вырвались вперед +12. Однако прекрасная вторая четверть в исполнении "Атланты" позволила гостям не только сократить отставание, но и выйти вперед.

      В третьей 12-минутке "Портленд" снова принялся за дело. Хозяева ликвидировали отставание и повели в счете. Единственное, что удалось "Атланте" до конца матча – это сократить отставание до одного очка. "Портленд" же прекрасно провел последние минуты и сумел победить.

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче против "Портленда". Лень провел на паркете 13 минут 44 секунды. За это время он сумел набрать 9 очков, сделать 2 результативные передачи и 5 подборов. На его счету 1 реализован трехочковый и 2 штрафных.

       

       

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      Теги: Спорт NBA Алексей Лень Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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