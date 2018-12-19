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      Лень выдал феерическую игру и помог "Атланте", Михайлюк провалился с "Лейкерс": видео

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      Лень выдал феерическую игру и помог "Атланте", Михайлюк провалился с "Лейкерс": видео
      / UA-Football

      Представители Украины в НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели очередные матчи за свои команды – "Лейкерс" и "Атланту" соответственно.

      "Лейкерс" Святослава Михайлюка на чужом паркете уступил "Бруклину". Вся игра была довольно ровной, хотя именно "Бруклин" выиграл три четверти. "Лейкерс" взял последнюю четверть, но только с разницей в два очка.

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      Бруклин – Лейкерс 115:110 (33:32, 29:25, 28:26, 25:27)

      Украинец Михайлюк оказался одним из худших игроков в составе "Лейкерс". За пять минут на паркете он не реализовал один двухочковий бросок, совершил одну потерю и сфолил.

       

       

      В свою очередь победу одержала команда другого украинца Алексея Леня.

      Атланта – Вашингтон 118:110 (35:24, 23:30, 24:28, 36:28)

      Обе команды устроили настоящие качели. После проигранной первой четверти Вашингтону удалось переломить ход игры и выиграть две следующие 12-минутки. Однако "Атланта" вовремя вернулась в игру и выиграла последнюю четверть.

      Украинец Лень оказался одним из самых полезных игроков. За 20 минут он набрал 15 очков, совершил пять подборов, отдал одну результативную передачу, совершил два блок-шота. В пассиве Алексея две потери и три фола.

       

       

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      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Алексей Лень Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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