Пока Украина борется за свою независимость, нужно держать концентрацию вплоть до победы над Россией. Об этом сказал 24 каналу волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула.

Обратите внимание Мне этих людей жалко, они не умеют радоваться, – Притула о хейтерах спутника

Волонтер убежден, что у общества и государства еще много работы, чтобы одержать победу над кремлем.

Расслабляться рано. Ленд-лиз еще не начался, и поставки оружия по нему еще развеваются где-то впереди. Как можно расслабляться, если у нас война? Сделаем это дружно после победы,

– объяснил Притула.

Что нужно ВСУ на фронте: смотрите видео

По его словам, летом наблюдается уменьшение количества донатов от украинцев, поскольку они не становятся богаче из-за войны.

"Многие потеряли работу и уехали за границу. Общие объемы донатов на волонтерское движение, по сравнению с концом февраля, мартом и апрелем – просели. Но у больших фондов есть возможности работать комплексно и мы перешли последние 1,5 – 2 месяца на историю проектных собрания", – добавил волонтер.

Он отметил, что последним крупным проектом был сбор на "народный байрактар", что позволило купить для ВСУ спутник ICEYE.

Помощь ко Дню Независимости от США

СМИ, ссылаясь на официальных лиц США, сообщили, что поскольку война россии против Украины затягивается, то помощь оказывается долгосрочной. У Вашингтона есть планы объявить о дополнительном пакете примерно на 3 миллиарда долларов помощи для обучения и оснащения украинцев.

Об очередном финансировании должны объявить 24 августа – в День Независимости и день, когда исполняется ровно полгода с момента нападения россии на нашу страну. По данным СМИ, средства потратят на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не выйти на фронт в течение года или двух.

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