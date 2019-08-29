Ленин в президиуме, первый кондиционер и 4-тонная люстра: малоизвестные факты о Верховной Раде

Верховная Рада – единственный законодательный орган государственной власти в Украине. 29 августа избранные депутаты 9-го созыва собрались на первое заседание в здании под куполом на улице Грушевского в Киеве.

Дальше в материале узнайте больше о сооружении, где народные избранники принимают важнейшие для страны законы.

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История Верховной Рады

Сооружение на улице Грушевского, 5 в Печерском районе Киева было построено в 1939 году по проекту украинского архитектора Владимира Заболотного.

Строительство длилось три года с 1936 до 1939 год и в начале лета 1939 года проект был принят государственной комиссией с оценкой "отлично". Уже 26 июня в новом сессионном зале состоялось первое заседание второй сессии народных депутатов I созыва.

Через год после открытия здания Владимир Заболотный был удостоен государственной премии и назначен главным архитектором Киева.



Историческое фото здания Верховной Рады Украины / Фото: holos.fm

Что известно о проекте? Здание Верховной Рады считают образцом "украинской архитектурной классики".

Внешне сооружение выполнено в светлых тонах благодаря применению светлой терразитовой штукатурки и светло-серого турчинского гранита. С этими тонами контрастирует темный тон цоколя, который выполнен из полированного лабрадорита и имеет значительное выступление относительно плоскости стен.

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Здание спроектировано в строгой прямоугольно-симметричной форме на 3 этажа. Ее венчает купол из металла и стекла. Вместе с осветительным плафоном диаметром 16 метров он обеспечивает естественное освещение в сессионном зале.

В центре плафона размещена хрустальная люстра, которая по форме напоминает подсолнечник. Некоторые шутки о "люстрации" в Раде связывают именно с этой люстрой - ее вес почти 4 тонны.



Купол с хрустальной люстрой над сессионным залом в Верховной Раде / Фото: petropavlivka.city

Во время Второй мировой войны здание подверглось значительным повреждениям. Документы свидетельствуют, что в него попала авиационная бомба, которая не разорвалась, но стала причиной пожара. В процессе реконструкции в 1948-1952 годах до главного здания была достроена трехэтажная северо-западная часть для служебных помещений.

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Во время реставрационных работ в 1985 году перед центральным входом в здание появились известные скульптуры, символизирующие различные слои населения Украины: рабочих, крестьян, ученых, интеллигенцию.



Скульптуры у входа в Верховную Раду Украины

Кроме главного входа, в основной части здания есть еще семь боковых входов, при каждом из которых вестибюль и вспомогательные помещения.

Декоммунизация в стенах Верховной Рады

В 1990-х здание подверглось определенной реконструкции и декоммунизации, в 2001-м с фасада были сняты четыре декоративные серпы и молоты.

Вместо статуи Ленина, которая была размещена позади президиума парламента, установили огромный государственный флаг Украины.



Исторические фото Верховной Рады, Ленин позади президиума на фото справа

Летом 2008 года по инициативе тогдашнего спикера Арсения Яценюка из зала убрали коммунистическую символику, а вместо карты была размещена стилизация Государственного Флага Украины.

В 2016 по поручению спикера Андрея Парубия закрыли панно "Цветущая Украина", в котором было немало советских символов. Вместо него теперь белый натяжной потолок.

Как декоммунизировали панно "Цветущая Украина": смотрите фотосравнение

Малоизвестные факты о Верховной Раде Украины

• Первоначальный архитектурный проект предусматривал, что купол здания увенчает тройка лошадей. Сейчас над куполом развевается сине-желтый флаг.

• Сессионный зал, где заседают народные депутаты, расположен на 2-м этаже парламента и рассчитан на 1000 мест, его площадь составляет 650 м кв. Кроме 450 мест для нардепов, есть еще ложа правительства, президента, ложа для почетных гостей и балкон с ложами для прессы, дипкорпуса и местами для гостей.



Сессионный зал Верховной Рады может вместить 1000 человек/Фото: 24 канал

• В здании Верховной Рады была установлена первая в Украине система кондиционирования воздуха. Это произошло в 1957 году.

• Холл второго этажа здания парламента украшает картина "Создание государства" авторства художника Алексея Кулакова. В основе ее сюжета события 24 августа 1991 года, когда 346 депутатов проголосовали за провозглашение независимости Украины.



Картина "Державотворення" прикрашає коридор на другому поверсі Верховної Ради

• В Верховной Раде работает детская комната, в которой работники парламента могут оставлять детей от 2 до 7 лет. Комната оборудована камерами наблюдения, к которым родители получают код доступа и с помощью гаджетов могут наблюдать за ребенком. Услуга бесплатна.



Детская комната в здании Верховной Рады

• Верховная Рада стала первым государственным органом в Украине, который совместно с Google создал 3D-тур по зданию парламента. Осуществить его можно, зайдя в Google Maps в режиме Street View и найдя там здание Верховной Рады Украины по адресу: Киев, улица Михаила Грушевского, 5.

Попасть в Верховную Раду может каждый желающий в составе организованной экскурсионной группы по предварительной записи.

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ВЕРХОВНАЯ РАДА 9 СОЗЫВА: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ