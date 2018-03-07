Группа "Ленинград" презентовала клип "Не Париж" к 8 марта: видео

7 марта российская группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Не Париж", который активно обсуждают пользователи сети. Менее чем за сутки клип успели посмотреть более миллиона раз.

Ролик опубликовали на официальном канале группы на YouTube. Главные роли в клипе исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

Читайте также: Лидер "Ленинграда" рассказал, почему никогда не выступит в оккупированном Донецке

По сюжету, "суперженщина" Юля спасает Землю от падения метеорита и при этом успевает делать домашние дела, в то время как ее муж сидит дома со сломанной ногой, играет в компьютер и смотрит телевизор.

История заканчивается тем, что после того, как Юля спасла планету, муж смущенно оправдывается: "А я посуду помыл". После этого жена трогательно называет его своим героем.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Ленинград –​ не Париж: смотреть онлайн клип

Группа "Ленинград" –​ это российский музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, который был создан Сергеем Шнуровым в 1997 году. Группа известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством брани. Алкогольно-бытовая тематика является преобладающей в творчестве группы. "Ленинград" использует большой состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также, группа иногда расширяется за счет саксгорнов.