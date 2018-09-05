Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд станут почетными гостями боксерского поединка в Киеве

2 октября в столичном Дворце спорта пройдет турнир по профессиональному боксу. За действиями боксеров в ринге будут внимательно наблюдать президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Назим Хамед, Эрик Моралес и еще около 500 почетных гостей из 160 стран.

Все звездные гости являются участниками 56-го Конгресса WBC, который состоится в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

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На киевский ринг выйдет 20-летний чемпион мира WBC среди юниоров Рамиль Гаджиев (7-1-1), который проведет бой за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг). 22-летний Карен Чухаджян (12-1-0), который запомнился украинским фанатам бокса по июньского турнира во Дворце спорта, попытается завоевать титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг). Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведет первую защиту своего титула інтерконтінентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Четвертым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна (13-0-0) за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлегком весе.

Организаторами боксерского вечера выступили украинские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions, которые обещают зрителям немало приятных сюрпризов.

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