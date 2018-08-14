Леннокс Льюис и Виталий Кличко уже в октябре вновь встретятся на ринге

Знаменитый бывший боксер Леннокс Льюис хочет новый бой с действующим мэром Киева Виталием Кличко, чтобы взять реванш за поражение 15-летней давности. И в этот раз вес звездных спортсменов не будет иметь значения – они будут соревноваться на ринге не в боксе, а в шахматах.

Об этом заявил британский спортсмен Леннокс Льюис в интервью Daily Mail.

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Он сообщил, что "бой" состоится в Киеве в первую неделю октября во время 56 конгресса WBC.

Мы будем играть в шахматы посреди боксерского ринга. Мы уже слишком старые, чтобы снова надевать перчатки,

– пошутил Льюис.

К слову, Льюису 52 года, а Кличко – 47. Daily Mail отмечает, что невозможно определить, кто из бывших боксеров окажется сильнее в шахматах.

Виталий Кличко и Леннокс Льюис на праздновании 10-й годовщины легендарного боя

Льюис часто играет в шахматы со знаменитостями. Также он является основателем Лондонской академии для детей из малообеспеченных семей, которая открывает воспитанникам двери к университетскому образованию с помощью шахмат. А Виталий Кличко чаще играет в шахматы с братом, хотя и посещает матчи мировых чемпионатов по шахматам.

Напомним, легендарный бой Льюиса и Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Бой остановили из-за сильного кровотечения из рассеченной брови Виталия, и на тот момент будущий мэр Киева уже опережал Льюиса со счетом 58:56. Льюис обещал реванш, но через несколько месяцев объявил о завершении карьеры. Кличко же не участвует в боях с 2013 года, сосредоточившись на политической деятельности.