Lenovo представила линейку планшетов, самый дешевый стоит меньше 2 тысяч гривен

Компания Lenovo представила 5 бюджетных планшетов. Два из них работают под управлением операционной системы Android Go, специально оптимизированной для недорогих устройств.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Lenovo Tab P10, М10

Эти два аппарата получили 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Работают планшеты на чипе Qualcomm Snapdragon 450. Операционная система – Android Oreo.

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Модель Tab P10 оснащена 4 динамиками, а также 8 Мп основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Планшет получил сканер отпечатков пальцев.

В то же время Tab M10 получила два динамика, 3 ГБ оперативной памяти, 5 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры.

Планшеты стоят от 70 до 130 долларов

Lenovo Tab E10, E8, E7

Эти бюджетные модели работают под управлением операционной системы Android Oreo (Go Edition). Ранее эта ОС использовалась лишь для дешевых смартфонов.

Так, модель Tab E10 получила 10,1-дюймовый экран, процессор Snapdragon 210 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также два динамика. Стоимость этой модели составляет 130 долларов (3500 гривен).

Планшеты поступят в продажу в октябре

Tab E8 имеет 8-дюймовый экран, процессор MediaTek MT8163B гигабайт оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Цена устройства в США составляет 100 долларов или 2700 гривен.

В то же время планшет Tab E7 получил 7-дюймовый экран, гигабайт оперативки и 16 ГБ встроенной памяти. Планшет стоит 70 долларов, это около 1900 гривен.

Tab E7, E8 и E10 стоят от 70, 100 и 130 долларов соответственно (для рынка США). E8 уже поступил в продажу, а E7 и E10 выйдут в октябре.

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