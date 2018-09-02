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Lenovo представила линейку серию устройств для умного дома

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Устройства Lenovo для умного дома
Устройства Lenovo для умного дома / nv.ua

Во время выставки IFA 2018 китайская компания Lenovo представили немало новинок. В частности, корпорация показала целый ряд устройств для умного дома.

Об этом пишет издание НВ.

Так, Lenovo анонсировала умный монитор Lenovo Smart Display. При этом, благодаря приложению Lenovo Link пользователь сможет управлять сразу несколькими аксессуарами, например, несколькими умными розетками или лампочками одновременно.

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Новые устройства для умного дома Lenovo поступят в продажу в США в ноябре. После этого можно ожидать, что девайсы появятся и на европейских рынках.

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Теги: Техно Lenovo Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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