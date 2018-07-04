Lenovo представила очень дешевый фитнес-браслет

Компания Lenovo презентовала очень бюджетный фитнес-браслет – HX06 Active. Его цена более чем доступная – всего 20 долларов (520 гривен).

Об этом сообщает keddr.com.

Гаджет имеет монохромный OLED-экран с диагональю 0,87 дюйма и разрешением 128х32 точки. На экран можно вывести часы, сообщения, спортивные достижения и тому подобное.

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В частности трекер отслеживает количество пройденных шагов и потраченных калорий, а также анализирует продолжительность и качество сна.

Со смартфоном устройство синхронизируется с помощью Bluetooth 4.2 LE. На одном заряде батареи устройство может работать до 8 дней.

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