Lenovo продемонстрировала возможности камеры революционного смартфона Z5

Компания Lenovo продолжает создавать интригу вокруг флагманского смартфона Z5. Вице-президент корпорации Чанг Чен поделился в социальной сети Weibo новыми подробностями о будущем устройстве. На этот раз он продемонстрировал возможности камеры Lenovo Z5.

Об этом сообщает Gizchina.

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Оба снимка сделаны в сложных условиях с низким освещением. Судя по надписи в углу фотографий, Lenovo Z5 получит двойную камеру с функциями искусственного интеллекта. Подробностей об использовании сенсоров, размерах пикселей и диафрагмы объективов на данный момент нет.



Фото, сделанные Lenovo Z5



Фото, сделанные Lenovo Z5

В Lenovo Z5 производитель обещает сделать сразу четыре технологических прорывах. Первым должен стать безрамочный экран, который занимает 95% площади передней панели. Вторым окажется встроенный накопитель рекордного объема – 4 ТБ. Третьим, судя по всему, будет камера. Про четвертую особенность пока ничего не известно.

Стоит отметить, что официальная презентация Lenovo Z5 состоится 14 июня.