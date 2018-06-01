Lenovo снова напомнила о безрамочном Z5: смартфон показали на новом тизере

К анонсу первого абсолютно безрамочного флагмана от компании Lenovo осталась всего неделя. И вот день назад новинку снова показали на тизере, чтобы еще больше подогреть интерес пользователей к смартфону.

Об этом сообщает 4pda.

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В сети уже неоднократно появлялась информация о том, что Lenovo Z5 удивит 4 технологическими прорывами. В частности, он получит дисплей, который будет занимать 95% передней части смартфона, также смартфон удивит невероятной автономностью и 4 ТБ встроенной памяти. Четвертой особенностью новенького флагмана будет камера, которая, возможно, станет лучшей на рынке, потеснив даже Huiwei P20 Pro.



Lenovo Z5 получит градиентное окрашивание корпуса

День назад Lenovo Z5 снова показали на тизере и в этот раз в кадр попала задняя панель смартфона, которая переливается сиренево-синим цветом. Художественная это находка или смартфон действительно получит градиентное окрашивание корпуса – узнаем уже 5 июня.



Lenovo Z5 показали на новых тизерах

Кроме того, в сети появилась пара новых рендеров Z5 от инсайдеров.

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