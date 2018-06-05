Lenovo Z5 официально презентовали в Китае: что вызвало разочарование пользователей

Сегодня, 5 июня, в Пекине состоялась презентация нового флагмана Lenovo Z5. Последние несколько недель компания Lenovo дразнила пользователей новым смартфоном Z5. Как обещали разработчики, телефон должен был стать первым смартфоном с полноэкранным дисплеем – без рамок и выреза под камеру.

Об этом сообщает Phone Radar.

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Lenovo Z5 все же получил "монобровь" сверху, а в нижней части корпуса четко виден значительный "подбородок". Смартфон оснастили 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2246x1080 пикселей. Повышенную прочность дисплея и задней крышки обеспечивает стекло 2,5D Corning Gorilla Glass. По заявлению Lenovo, рамки у новинки все же меньше, чем у конкурентов, например, Xiaomi Mi8 и iPhone X, а верхний отступ уже. Стоит отметить, что область экрана Lenovo Z5 занимает 90% передней панели.

Lenovo Z5 не получил обещанного абсолютно безрамочного экрана

Новинка получила 8-ядерный чипсет Qualcomm 636, выполненный по техпроцессу 14 нм, 6 ГБ оперативной памяти и видеоускоритель Adreno 509. Также компания не оправдала надежд по 4 ТБ встроенной памяти. Несмотря на громкие заявления, новинка получила конфигурацию на 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя.

Lenovo Z5 получил двойную основную камеру

Основная камера оснащена сенсорами на 16 и 8 Мп с апертурой f/2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. Несъемный аккумулятор емкостью 3300 миллиампер часов поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Lenovo Z5 презентовали в Пекине

Слот для SIM-карты расположен на левом торце смартфона, справа же расположились кнопки громкости и текстурированная кнопка включения.

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Хорошей новостью стала цена Lenovo Z5 – за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти попросят всего 200 долларов (около 5226 гривен). Конфигурация с 128 ГБ накопителя обойдется на 80 долларов дороже (около 7317 гривен). Кроме того, новинка получила новую операционную систему Android 8.1 Oreo. Поставки смартфона начнутся уже 12 июня.

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