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Леонардо да Винчи и Рубенс: Виктория Бекхэм проведет в своем магазине эксклюзивный аукцион

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Виктория Бекхэм и картина Леонардо да Винчи
Виктория Бекхэм и картина Леонардо да Винчи / www.standard.co.uk

Знаменитая модельер Виктория Бекхэм давно отличается своим стилем и манерой ведения бизнеса. На этот раз она решила пригласить в свой "бутик" в Лондоне самый известный аукционный дом "Сотби" ("Sotheby's").

Об этом сообщают на Evening Standart.

Выставка эксклюзивных работ состоится с 22 по 27 июня на улице Довер, где можно будет увидеть 16 произведений искусства, относящихся к Эпохе Возрождения, Золотого века Нидерландов и Великобритании XVIII века. 4 июля в 19 часов пройдет аукцион "Old Master Painting", где можно будет приобрести шедевры искусства в пределах от 200 тысяч до 4 миллионов фунтов стерлингов.


Виктория Бекхэм среди картин Лукаса Кранаха Старшого (слева) и Леонардо да Винчи (справа)

В честь проведения выставки Виктория Бекхэм снялась в небольшом фотосете возле белых стен магазина, на которых красуются легендарные картины. Автором фотографий стал Крис Флойд, а платье, которое надето на Виктории Бекхэм, можно купить за 1490 фунтов стерлингов (почти 2 тысячи долларов) в ее магазине.

Теги: LifeStyle Новости культуры Исскусство Мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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