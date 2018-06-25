Леонардо да Винчи и Рубенс: Виктория Бекхэм проведет в своем магазине эксклюзивный аукцион

Знаменитая модельер Виктория Бекхэм давно отличается своим стилем и манерой ведения бизнеса. На этот раз она решила пригласить в свой "бутик" в Лондоне самый известный аукционный дом "Сотби" ("Sotheby's").

Об этом сообщают на Evening Standart.

Выставка эксклюзивных работ состоится с 22 по 27 июня на улице Довер, где можно будет увидеть 16 произведений искусства, относящихся к Эпохе Возрождения, Золотого века Нидерландов и Великобритании XVIII века. 4 июля в 19 часов пройдет аукцион "Old Master Painting", где можно будет приобрести шедевры искусства в пределах от 200 тысяч до 4 миллионов фунтов стерлингов.



Виктория Бекхэм среди картин Лукаса Кранаха Старшого (слева) и Леонардо да Винчи (справа)

В честь проведения выставки Виктория Бекхэм снялась в небольшом фотосете возле белых стен магазина, на которых красуются легендарные картины. Автором фотографий стал Крис Флойд, а платье, которое надето на Виктории Бекхэм, можно купить за 1490 фунтов стерлингов (почти 2 тысячи долларов) в ее магазине.