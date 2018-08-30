Леонардо Ди Каприо хочет жениться на Камиле Морроне, – СМИ
По информации западных СМИ, 43-летний завидный холостяк Леонардо Ди Каприо наконец-то планирует жениться на своей девушке 21-летней Камиле Морроне.
Издание US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что актер планирует сделать предложение своей девушке и они уже обсуждают помолвку.
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"Они очень влюблены друг в друга и настроены серьезно. Они уже обсуждали помолвку", – говорит собеседник.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
По его словам, Ди Каприо еще "никогда никого так не любил".
Кроме того того, сообщается, что пара хочет завести детей. "Он готов завести детей. И Ками обожает, когда рядом с ними играют дети, и хочет завести ребенка с Лео, но перед этим они должны пожениться. В этом смысле она очень консервативна", – добавляет источник.
Роман Леонардо и Камилы продолжается менее года, но пара постоянно проводит время вместе. Недавно Ди Каприо отдыхал с Морроне и ее мамой в Италии.
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