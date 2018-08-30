Леонардо Ди Каприо хочет жениться на Камиле Морроне, – СМИ

По информации западных СМИ, 43-летний завидный холостяк Леонардо Ди Каприо наконец-то планирует жениться на своей девушке 21-летней Камиле Морроне.

Издание US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что актер планирует сделать предложение своей девушке и они уже обсуждают помолвку.

Читайте также: Девушка Леонардо Ди Каприо показала фигуру в крохотном бикини: фото

"Они очень влюблены друг в друга и настроены серьезно. Они уже обсуждали помолвку", – говорит собеседник.



Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

По его словам, Ди Каприо еще "никогда никого так не любил".

Кроме того того, сообщается, что пара хочет завести детей. "Он готов завести детей. И Ками обожает, когда рядом с ними играют дети, и хочет завести ребенка с Лео, но перед этим они должны пожениться. В этом смысле она очень консервативна", – добавляет источник.

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 1 Бер 2018 р. о 7:57 PST

Роман Леонардо и Камилы продолжается менее года, но пара постоянно проводит время вместе. Недавно Ди Каприо отдыхал с Морроне и ее мамой в Италии.