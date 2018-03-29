Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с юной моделью: фото
Об отношениях голливудского актера Леонардо Ди Каприо и 20-летней модели Камилы Мороне заговорили в конце прошлого года. А недавно парочка вышла вместе в люди.
Леонардо и Камилу подловили во время завтрака в Лос-Анджелесе, пишет The Daily Mail.
43-летний актер и его избранница не скрывали нежность друг к другу и шли под руку.
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Леонардо Ди Каприо и Камила Мороне
Издание отмечает, что отношения Ди Каприо и Мороне начинались с дружбы, поскольку Леонардо дружит с отчимом девушки, Аль Пачино.
Камила Мороне
Источник: 24 Канал
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