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      Леоненко: Ракицкому лучше не ехать в "Зенит", он не работает над недостатками, не имеет скорости

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      Леоненко прокомментировал возможный переход Ракицкого в Зенит
      Леоненко прокомментировал возможный переход Ракицкого в Зенит / footboom.com

      Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возможный переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит". Леоненко считает, что Ярославу лучше остаться в Украине.

      Свою позицию Леоненко объясняет тем, что в "Шахтере" Ракицкий практически не отбирает мяч, поскольку дончане постоянно его контролируют. "А в "Зените" Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Справится ли он?", – цитирует Леоненко Tribuna.com.

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      Экс-динамовец заявил, что в России гораздо более сильный чемпионат, поэтому Ракицкому придется больше работать на защиту, а не только начинать атаки длинным пасом. Также Леоненко ставит под сомнение то, что Ракицкий хочет переехать в "Зенит" ради прогресса.

      "Куда добавлять? Он уже взрослый, 29 лет. Он привык действовать в такой манере, при одной модели игры, не работает над своими недостатками. Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет, позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда-то срываться", – сказал Леоненко.

      Как сообщалось ранее, российский "Зенит" решил купить Ярослава Ракицкого у "Шахтера". Однако пресс-служба "горняков" в комментарии для "Футбол 24" назвала такую информацию "обычными слухами".

      По предварительной информации, сам Ракицкий уже договорился с "Зенитом". А пока клубы торгуются, защитник полетел на тренировочный сбор с "Шахтером".

      Донецкий клуб якобы хочет получить за защитника сборной Украины 12 млн евро и бонусы, в то время как в "Зените" готовы заплатить 10 млн.

      В текущем сезоне Ярослав Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 млн евро. Контракт Ракицкого с "Шахтером" действует до лета 2022 года. За время выступления в составе "горняков" футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.

      Отметим, что в этом сезоне наставник "горняков" Паулу Фонсека не всегда доверял Ракицкому место в основе своей команды. Следовательно, "Шахтер" ищет нового защитника и, по предварительной информации, договорился о переходе летом Валерия Бондаренко из "Александрии".

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Шахтер
      Источник: 24 Канал
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