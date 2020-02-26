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      Возле застреленного бизнесмена Леонида Вульфа нашли предсмертную записку, – СМИ

      - Читати новину українською
      Леонид Вульф оставил предсмертную записку / Кадр из видео

      Найден застреленным 26 февраля в Киеве бизнесмен Леонид Вульф, скорее всего, совершил самоубийство. Он также оставил предсмертную записку, в которой объяснил, почему решил покончить с собой.

      В частности, Вульф связывал это с ограблением его квартиры осенью 2019 года. Тогда воры украли у бизнесмена 200 тысяч долларов, сообщает Dетектив-Info со ссылкой на источники.

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      Последние 2 года я очень болел, деньги приберегал на случай смерти. После ограбления мое положение резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я собственноручно ограбил свою квартиру и совершил хорошую инсценировку,
      – говорится в тексте найденной записки.

      Ниже Вульф добавил, что в собственной гибели обвиняет неких С.Скибу и, вероятно, В.Радкевича. Бизнесмен также оставил постскриптум, где отметил: оружие, из которого он выстрелил в себя, приобрел у знакомого участника АТО.

      передсмертна записка Леоніда Вульфа фото
      Предсмертная записка Леонида Вульфа / Фото Dетектив-Info

      Что известно о возможном самоубийстве Леонида Вульфа

      Бизнесмена родом из Кривого Рога Леонида Вульфа нашли застреленным в Киеве 26 февраля. Его окровавленное тело с простреленной головой обнаружили в коридоре. В руках мужчины был пистолет-пулемет "Скорпион".

      Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти бизнесмен звонил ему и жаловался на плохое самочувствие. Он вроде бы болел гипертонией. У следствия есть предварительная версия гибели Вульфа – самоубийство. Но эту версию еще проверят с помощью экспертиз и других следственных действий.

      самогубство Леоніда Вульфа фото зброя Скорпіон
      Пистолет-пулемет "Скорпион", из которого был застрелен Вульф / Фото Dетектив-Info

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Кривого Рога Новости Киева Убийство Самоубийство Жертвы
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