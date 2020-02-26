Возле застреленного бизнесмена Леонида Вульфа нашли предсмертную записку, – СМИ

Найден застреленным 26 февраля в Киеве бизнесмен Леонид Вульф, скорее всего, совершил самоубийство. Он также оставил предсмертную записку, в которой объяснил, почему решил покончить с собой.

В частности, Вульф связывал это с ограблением его квартиры осенью 2019 года. Тогда воры украли у бизнесмена 200 тысяч долларов, сообщает Dетектив-Info со ссылкой на источники.

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Последние 2 года я очень болел, деньги приберегал на случай смерти. После ограбления мое положение резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я собственноручно ограбил свою квартиру и совершил хорошую инсценировку,

– говорится в тексте найденной записки.

Ниже Вульф добавил, что в собственной гибели обвиняет неких С.Скибу и, вероятно, В.Радкевича. Бизнесмен также оставил постскриптум, где отметил: оружие, из которого он выстрелил в себя, приобрел у знакомого участника АТО.



Предсмертная записка Леонида Вульфа / Фото Dетектив-Info

Что известно о возможном самоубийстве Леонида Вульфа

Бизнесмена родом из Кривого Рога Леонида Вульфа нашли застреленным в Киеве 26 февраля. Его окровавленное тело с простреленной головой обнаружили в коридоре. В руках мужчины был пистолет-пулемет "Скорпион".

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти бизнесмен звонил ему и жаловался на плохое самочувствие. Он вроде бы болел гипертонией. У следствия есть предварительная версия гибели Вульфа – самоубийство. Но эту версию еще проверят с помощью экспертиз и других следственных действий.



Пистолет-пулемет "Скорпион", из которого был застрелен Вульф / Фото Dетектив-Info