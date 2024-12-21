Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Что известно об инциденте в одесском зоопарке

Руководство зоопарка оперативно обратилось в Нацполицию около 10 часов утра. На месте правоохранители обнаружили в вольере еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке хищника.

В связи с угрозой для жизни людей, полиция применила огнестрельное оружие. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления ей правовой квалификации.

Пострадавшего сотрудника с множественными ранами головы, шеи и конечностей доставили в городскую больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, сообщает Одесский городской совет.

Напомним, в Одессе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек. С детьми он знакомился в соцсетях, водил на прогулку, втерся в доверие и пригласил домой.