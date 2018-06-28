Leopolis Jazz Fest 2018: кто из звезд приехал во Львов слушать джаз

Во Львове стартовал джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, на котором выступят лучшие джазмены со всего мира.

На открытие Leopolis Jazz Fest 2018 пришли многие звездные гости, среди которых: Катя Осадчая, Джамала, Святослав Вакарчук, Дмитрий и Ольга Шуровы, Павел Гудимов и многие другие пишет JS. Читайте также: Leopolis Jazz Fest 2018 во Львове: полная программа фестиваля Катя Осадчая Святослав Вакарчук Джамала Джамала с мужем Злата Огневич Катерина Кит-Садова, Андрей Садовый Алексей Коган Даша Коломиец Павел Гудимов Соня Забуга Павел Шеремета