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22:53, 26 июня
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Leopolis Jazz Fest 2018: кто из звезд приехал во Львов слушать джаз

52 Читати новину українською
Гости Leopolis Jazz Fest 2018
Гости Leopolis Jazz Fest 2018 / JS

Во Львове стартовал джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, на котором выступят лучшие джазмены со всего мира.

На открытие Leopolis Jazz Fest 2018 пришли многие звездные гости, среди которых: Катя Осадчая, Джамала, Святослав Вакарчук, Дмитрий и Ольга Шуровы, Павел Гудимов и многие другие пишет JS.

Читайте также: Leopolis Jazz Fest 2018 во Львове: полная программа фестиваля

Катя Осадчая

Святослав Вакарчук

Джамала

Джамала с мужем

Злата Огневич

Катерина Кит-Садова, Андрей Садовый

Алексей Коган

Даша Коломиец

Павел Гудимов

Соня Забуга

Павел Шеремета

Теги: Новости Львова Музыка Новости Украины Святослав Вакарчук Злата Огневич Катя Осадчая Джамала LifeStyle
Источник: 24 Канал
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