Leopolis Jazz Fest 2018 во Львове: полная программа фестиваля

С 27 июня по 1 июля во Львове состоится VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. В течение 5 дней на трех сценах выступит более 170 музыкантов из 16 стран мира! Кроме того, запланированы мастер-классы, джазовые кинопоказы и многочисленные джемы. Чтобы не пропустить самые интересные события фестиваля - ознакомьтесь с полной программой Leopolis Jazz Fest 2018 в нашем материале.

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года) – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в формате open-air в июне во Львове. Кроме концертов джазовых музыкантов из разных стран мира, во время фестиваля проходят джем-сейшены, мастер-классы и автограф-сессии мировых звезд джаза.

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В этом году на львовян и гостей города ждет приятный сюрприз! В рамках фестиваля концертов популярных украинских исполнителей в День Конституции Украины уже стало традицией фестиваля. И в этом году на площади Рынок выступит украинская группа ONUKA, вход – бесплатный!



30 июня на фестивале выступит победитель премии "LetterOne" – 18-летний французский талантливый гитарист и композитор Том Ибарра. Это выступление пройдет в рамках его тура по основным джазовым фестивалям Европы.

Фестиваль будет традиционно проходить на трех сценах:



- главная сцена в парке им. Б. Хмельницкого – сцена имени Эдди Рознера (вход по билетам). Гости, которые не успели приобрести билеты на концерты этой сцены, имеют уникальную возможность комфортно разместиться в пикниковой зоне парка и наблюдать за концертом на больших светодиодных экранах;



- сцена на центральной площади Львова – на площади Рынок (вход свободный). Сцена разместилась в сердце старого Львова, площадь окружена прекрасным архитектурным ансамблем и множеством кафе, ресторанов с открытыми террасами, которые позволят зрителям следить за выступлениями джазовых звезд за чашкой знаменитого львовского кофе;



- сцена в исторической части города – во дворе дворца Потоцких (вход свободный).

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Leopolis Jazz Fest 2018: полная программа концертов

Фестиваль продлится с 27 июня по 1 июля включительно. В эти дни известные музыканты будут выступать на всех трех сценах. Начало концертов – с 12:00.



Leopolis Jazz Fest 2018: полная программа концертов

Уличная музыка на Leopolis Jazz Fest 2018

Традиционно на Leopolis Jazz Fest будут работать открытые уличные площадки, где молодые музыканты будут знакомить гостей фестиваля со своим творчеством.



Слушатели могут не только посетить необычные перформансы на улицах Львова, но и принять участие в смс-голосовании за лучший коллектив. Победитель голосования получит от фестиваля сертификат на покупку музыкального оборудования на сумму 25 000 грн. Сцены уличной музыки будут работать 29 и 30 июня.

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Leopolis Jazz Fest 2018: расписание работы уличных площадок

Музыкальные джазовые импровизации на Leopolis Jazz Fest 2018

27 июня, начало в 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Рынок, 32 – ЕLEI;

- "Львовский рудник кофе", пл. Ринок, 10 – New Brain Trio & Balog;

- "Первая Львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", ул. Валова, 20 – трио Ю.Середина;

- "Реберня под Арсеналом", ул. Подвальная, 5 – квартет Натальи Лебедевой;

- Libraria Speak Easy Bar, Армянский дворик (пров. Параджанова) – квартет А. Боголюбова.

28 июня, начало в 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Рынок, 32;

- "Первая Львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", ул. Валова, 20;

- "Реберня под Арсеналом", ул. Подвальная, 5;

- Libraria Speak Easy Bar, Армянский дворик (пров. Параджанова).

29 июня, начало в 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Рынок, 32;

- "Первая Львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", ул. Валова, 20;

- "Львовский рудник кофе", пл. Ринок, 10;

- Libraria Speak Easy Bar, Армянский дворик (пров. Параджанова).

30 июня, начало в 23:30:

- "Львовский рудник кофе", пл. Рынок, 10;

- "Первая Львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", ул. Валова, 20;

- "Реберня под Арсеналом", вул. Підвальна, 5;

- Libraria Speak Easy Bar, Армянский дворик (пров. Параджанова).

1 июля, начало в 23:30:

- "Театр пива "Правда", пл. Рынок, 32;

- "Первая Львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", ул. Валова, 20;

- "Львовский рудник кофе", пл. Рынок, 10;

- Libraria Speak Easy Bar, Армянский дворик (пров. Параджанова).

Кинопоказы на Leopolis Jazz Fest 2018

Расписание кинопоказов, которые пройдут в рамках фестиваля. Вход свободный.

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Leopolis Jazz Fest 2018: расписание кинопоказов

Джазовый автобус

Уже пятый год подряд, в дни фестиваля, с 27 июня по 1 июля, всех гостей и жителей Львова будет развлекать легендарный двухэтажный автобус-кабриолет с джаз-бэнд на крыше! Он будет следовать по захватывающему маршруту от самого центра города к территории джазового настроения – зоны Jazz Picnic в парке имени Богдана Хмельницкого.



Каждый час, с 11:00 до 20:00 автобус будет ждать всех ценителей джаза на пл. Мицкевича. Чтобы попасть на борт автобуса, нужно купить "проездной" – банку "Боржоми".



Купить билеты на фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018 можно здесь.