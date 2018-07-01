Leopolis Jazz Fest: какие впечатления от фестиваля получили слушатели и сами артисты

Leopolis Jazz Fest без преувеличений одно из крупнейших музыкальных событий Европы подходит к концу. За пять дней фестиваля сюда приезжали различные мировые звезды.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Артисты рассказывают, что старый добрый Львов им изрядно пришелся по душе. Они даже поделились своими впечатлениями об украинских исполнителях. "Думаю, что уровень украинских музыкантов является очень глубоким и меня поразило насколько глубокими были вопросы и ответы на мастер-классе", – сказал гитарист из США Ли Ритенур.

Были разные музыкальные жанры: немного джаза, немного латинской музыки, панка и "старой школы". Знаете, я парень "старой школы" и есть разные жанры, но главная цель музыки – заставить людей улыбаться ,

– отметил бас-гитарист из США Мелвин Дэвис.

Слушателям такой подход действительно понравился. На их лицах сияли улыбки, поэтому исполнители достигли своей цели.

Слушательница Марина рассказала, что она посетила чрезвычайный концерт, на котором много танцевала, и пообещала, что приедет еще раз.

Это нечто необыкновенное, понимаете. Такое услышать можно только раз в жизни,

– сказал слушатель Мирослав.

Напомним, Львов традиционно в конце июня заполонил джаз. В городе стартовал крупнейший джазовый фестиваль – Leopolis Jazz Fest. В 2018 году он сменил название, но не изменил традициям – на львовских сценах выступят лучшие джазмены со всего мира.