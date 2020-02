Leopolis Jazz объявил первую пятерку хедлайнеров

В этом году один из самых ожидаемых фестивалей лета – Leopolis Jazz Fest старут с 25 июня. Организаторы фестиваля уже назвали первую пятерку хедлайнеров

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине во Львове в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году.

Ежегодно фестиваль посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан почтенным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo. В 2020 году фестиваль празднует 10-летие.

Кто будет выступать на сцене в фестивальные дни – читайте в материале

25 июня

Ришар Гальяно и Ларс Даниэльссон

Французский аккордеонист Ришар Гальяно и шведский контрабасист, виолончелист Ларс Даниэльссон готовят специальную эксклюзивную программу с оркестром "INSO-Львов", которая станет мировой премьерой в рамках X Leopolis Jazz Fest.

25 июня музыканты откроют Сцену им. Е. Рознера на фестивале.

Живая легенда Ришар Гальяно – "один из пяти величайших (джазовых) музыкантов в мире" (Андре Менар, основатель джазового фестиваля в Монреале). В 2020 году музыкант отмечает свой 70-й день рождения и 50 лет сценической деятельности. Ришар Гальяно повлиял на историю развития аккордеона в музыкальной культуре. В 1980 году состоялась его встреча с Астором Пьяццоллой, которая стала одним из решающих событий в жизни исполнителя. Гальяно создал новое направление "New Musette" и записал более 50 альбомов. В 2017 году он впервые выступил на фестивале во Львове в составе группы "Mare Nostrum".



Ришар Гальяно. Фото Wally Perusset

Ларс Даниэльссон известен как лидер собственного квартета. У Ларса Даниэльссона значительная дискография, большинство своих альбомов он выпустил на ведущем европейском лейбле ACT. Основатель проекта "Liberetto" в котором смог найти новый баланс между джазом, классикой, поп-музыкой и европейской народной музыкой. В Львове Ларс Даниэльссон написал композицию Lviv, она вошла в альбом Liberetto III. В 2018 году он презентовал альбом с трубачом Паоло Фрезу "Summerwind".



Ларс Даниэльссон. Фото ACT Jan Söderström

Уже традиционным участником фестиваля стал Академический симфонический оркестр "INSO-Львов" Львовской национальной филармонии.

В 2016 году "INSO-Львов" открыл фестиваль Alfa Jazz Fest с пианистом Вадимом Неселовским на площади Рынок. В 2017-представил программу с Авишаи Коэном на сцене им. Е. Рознера, а в 2018-с Lars Danielsson Group.

26 июня

Французский джазовый трубач Ибрагим Маалуф

Это будет дебют музыканта в Украине.

Ибрагим Маалуф родился в Бейруте (Ливан) в семье музыкантов. Сначала 80-х, он вместе с семьей переехал в Париж, где и получил блестящее образование. В 2007 вышла дебютная пластинка трубача – альбом "Diasporas", который получил высокую оценку слушателей. С того времени Ибрагим Маалуф – один из самых успешных инструменталистов французской музыкальной сцены. Творчество Ибрагима известна своей эклектичностью, музыкант объединяет арабскую музыку, джаз, рок и множество других жанров.



Ибрагим Маалуф. Фото Yann Orhan

Он лауреат множества конкурсов исполнителей, и награжден "Victoires de la Musique", "Echo Jazz" в Германии, "César for Best Film Music" в 2016 году, "Prix Lumières" за лучшую музыку к фильму.

В сентябре прошлого года Ибрагим Маалуф выпустил одиннадцатый студийный альбом "S3NS". Не совсем джаз, не совсем поп, иногда рок – альбом наполнен свободой, синтезом стилей и настроений, свежий и одновременно ностальгический.

Музыкант окружил себя талантливыми исполнителями. На записи альбома с ним работали виртуозные кубинские пианисты – Гарольд Лопес-Нусса, Альфредо Родригес и Роберто Фонсека, саксофонист Ирвинг Асао, скрипачка и певица Іліан Канізарес.

Во Львове с Ибрагимом Маалуфом на сцену выйдут 13 музыкантов. Вместе они создадут потрясающее шоу, посвященное латинской культуре и афро-кубинской музыке.

27 июня

Концерт Авишая Коэна

Концерт хорошо знакомого и любимого украинскими слушателями израильского джазового контрабасиста, певца, композитора и аранжировщика Авишай Коэна символически назван 50:50:50. Ведь в 2020 году музыканту исполнится 50 лет и в честь этой даты он выполнит 50 концертов в 50 странах мира. Этот тур станет праздником для огромной международной аудитории Авишая Коэна, которая формировалась на протяжении многих лет. Для Leopolis Jazz почетно, что один из пятидесяти концертов состоится на юбилейном фестивале.



Авишай Коэн

За последние два десятилетия музыкант стал одним из ведущих басистов в мире. Также он получил широкое признание как композитор.

В феврале 2019 года Авишай записал свой семнадцатый альбом "Arvoles" (Razdaz 2019), в студии Nilento в Швеции.

27 июня

Американский трубач и композитор Chris Botti

В этот день на сцене им. Эдди Рознера выступит американский трубач и композитор Крис Ботти. С момента выхода его альбома "When I Fall In Love" (2004), Крис Ботти стал одним из самых популярных американских инструментальных исполнителей. После этой пластинки появилась череда успешных релизов и в 2012 году его альбом "Impressions" получил Грэмми в номинации "Лучший поп-инструментальный альбом". На счету Криса Ботти более 4 миллионов проданных пластинок.



Крис Ботти

На протяжении последних трех десятилетий Ботти записывался и выступал с такими звездами как: Стинг, Барбара Стрейзанд, Тони Беннетт, Леди Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джонни Митчелл, Джон Мейер, Андреа Бочелли, Джошуа Белл, Стивен Тайлер (Aerosmith) и даже Фрэнк Синатра.

Крис Ботти находится в гастролях в среднем 300 дней в год и имел честь выступать в самых престижных залах мира, среди которых Карнеги-холл, концертный зал Голливуд-боул, оперный театр в Сиднее и театр "Сан-Карло" в Италии.

28 июня

Камаси Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2020

Один из ведущих джазовых музыкантов современности Камаси Вашингтон выступит 28 июня на сцене им. Эдди Рознера в рамках Leopolis Jazz Fest 2020.

Когда Камаси Вашингтон выпустил в 2015 году свой феноменальный альбом The Epic, он сразу же сделал его вдохновителем нашего поколения в сфере прогрессивной, импровизационной музыки, благодаря чему молодежь открывает для себя музыку, которую не слышала раньше. 172-минутная одиссея при участии группы из 10 исполнителей, The Next Step, обогащенная элементами хип-хопа, классической музыки и R&B, всем тем, что имело основное влияние на молодого саксофониста и лидера группы, который превзошел все ожидания о том, что такое "джазовая" музыка.



Камаси Вашингтон

Признанный критиками альбом The Epic получил многочисленные награды, включая American Music Prize и альбом года Gilles Peterson Worldwide. За этой работой последовала сотрудничество Вашингтона с другими влиятельными артистами, такими как Кендрик Ламар, Джон Ледженд, Run the Jewels, Ibeyi и создание концептуального мультимедийного альбома "Harmony of Difference" во время престижной биеннале в 2017 году в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке.

В июне 2018 года Вашингтон выпустил альбом Heaven and Earth, который имел большой успех. Альбом получил лучшие награды, в частности от Pitchfork, NPR, Variety, GQ, MOJO, и Complex. Сотрудничая с такими передовыми режиссерами, как Брэдфорд Янг, Дженн Нкиру, Теренс Нэнс и Марк Томас, Вашингтон принял участие в съемках фильма AS TOLD TO G/D THYSELF, на который вдохновил альбом Heaven and Earth. Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Sundance" в январе 2019 года. Фильм также был показан на сценах The Broad, Stony Island Arts Bank, театра "Apollo", и 180 The Strand в Лондоне.

К слову, продажа билетов на Leopolis Jazz Fest 2020 откроется в апреле. Следите за событием в Facebook, на странице Instagram или на сайте.