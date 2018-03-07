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Лепс, Тимати, Билан, Гагарина и другие российские звезды записали гимн Путину: видео

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Гимн Путину записали звезды России в поддержку движения Putin Team
Гимн Путину записали звезды России в поддержку движения Putin Team / Скриншот из видео

Популярные артисты российской эстрады объединились под эгидой движения Putin Team и создали гимн в поддержку президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина.

Премьера клипа, который получил название "Путеводная звезда" состоялась 7 марта в 10:00 в социальных сетях.

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В создании композиции в поддержку российского президента приняли участие Григорий Лепс, Тимати, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Нюша, Дима Билан, Виктория Дайнеко, Александр Панайотов и Smash. Автором трека выступил Игорь Матвиенко. Кроме него, к работе подключились Smash и Тимати.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем достичь большего", – прокомментировал композицию Матвиенко.

В тексте песни говорится, что вместе можно справиться с любыми трудностями, а вступить в "команду Путина" никогда не поздно.

Представители проекта также добавили, что эта песня является неофициальным гимном движения Putin Team, но "прекрасно иллюстрирует его основные ценности".

Кроме звезд эстрады в съемках видео приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов.

Гимн Путину от Тимати, Билана и других в поддержку движения Putin Team: видео онлайн

Что такое Putin Team? Это неформальное общественное движение, созданное 2 ноября 2017 по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. К движению уже присоединились известные российские деятели культуры и спорта. Среди них певец Николай Басков, актер Андрей Мерзликин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, телеведущая Ксения Бородина и др. Цель проекта объединить людей, которые поддерживают деятельность президента России Владимира Путина.

Теги: Новости России Новости политики LifeStyle Владимир Путин Музыка
Источник: 24 Канал
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