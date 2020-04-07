Лерос положительный персонаж, я не давала указания что-то на него искать, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала скандал между Гео Леросом и Андреем Ермаком. Она подчеркнула, что у нее положительное мнение относительно Лероса и имеет с ним "абсолютно нормальные" отношения еще с Трускавца, где "слуги народа" проходили "курс молодого депутата".

Мы оба из депутатской среды, поэтому у меня вполне нормальные отношения с Гео Леросом, рассказала Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

К слову Ермак советовал мне людей на должности замов, – Венедиктова

Комментируя вопрос о поисках в депутатских кругах "у кого, что есть на Гео Лероса", она заверила, что не знает, кто и что там искал. Мол, ее указания по этому поводу не было.

Я не исключаю, что когда уже начали собирать определенную информацию из правоохранительных органов могла быть "утечка", и Гео выложил информацию относительно пленок как защитный механизм. Такое также может быть. Но это уже все зависит от г-на Гео,

– подчеркнул глава Офиса генпрокурора.

Кроме того, она заявила, что для нее Гео Лерос является положительным образом. Мол, это человек искусства, который пришел в политику для того, чтобы по-настоящему менять страну.

Относительно самого дела о "пленках Ермака" она подчеркнула, что у нее есть свои процессуальные руководители. Задача генпрокурора – лишь обеспечить процессуальное руководство и движение процесса.

"Дело в САП по этому поводу. Дело в ГБР, есть в СБУ. Поэтому давайте посмотрим, что предпримут правоохранительные органы и куда они выйдут. Я отслеживаю все в таких противостояниях, но не хочу быть заложницей политических процессов", – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Скандал между Леросом и Ермаком: коротко

Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Будто это его реакция на интервью.

Затишье длилось всего несколько дней, а тогда народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барижить" государственными должностями.

Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.

Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермакова, а тогда еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.

Позже президентиз-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.