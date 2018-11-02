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      Лещенко: Порошенко "отбелил" еще одного генерала времен Януковича и поставил себе на службу

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      Александр Терещук
      Александр Терещук / Фото из открытых источников

      На днях главой Киевской области Порошенко назначил главой бывшего начальника Национальной полиции в Киеве Александра Терещука. Казалось бы, какое-то очередное кадровое решение президента. Но на самом деле, если разобраться, здесь, как в зеркале, отражаются все планы действующего главы государства по удержанию власти.

      Это в своем видеоблоге "Честная политика" отмечает народный депутат Сергей Лещенко.

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      По словам политика, именно Киевская область является ключевым регионом для Порошенко. Мол, здесь живет сам президент, здесь самая дорогая в Украине земля, и здесь собирается избраться в следующий парламент его правая рука Игорь Кононенко, для которого потеря мандата и вместе с ним неприкосновенности может обернуться серьезными проблемами.

      Порошенко нужна Киевская область как резерв голосов на выборах. Здесь всегда были высокими рейтинги Тимошенко. Соответственно, голоса, которые сгенерирует себе Порошенко, снизят результат его конкурентов. Поэтому Киевскую область Банковая решила отдать в руки одиозному Терещуку, который знает свое дело,
      – убежден Лещенко.

      Во времена Януковича Терещук сначала возглавлял милицию в одном из районов Киева, затем – Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которое является главной "крышей" наркотрафика, и в итоге в 2012 году, накануне парламентских выборов, Янукович отправляет Терещука начальником управления внутренних дел в Волынской области.

      Именно поэтому Терещук теперь подпадает под люстрацию. Но его работа не ограничивалась этой территорией. Как отмечает Лещенко, во времена Революции Достоинства Терещук был верным слугой экс-министра внутренних дел Александра Захарченко и отправлял в столицу подразделение "Беркут", расположенный на Волыни.

      После Революции Достоинства Порошенко имел какие-то сантименты к Терещуку – став президентом, он назначил его руководить киевской милицией, а когда началась шумиха активистов относительно люстрации Терещука, президент провел через парламент нужный закон и отменил люстрацию одиозного генерала. И вот теперь, отмытый от шлейфа работы на Януковича, Порошенко назначил Терещука на Киевскую область собрать в весь кулак административный ресурс. Он будет помогать Игорю Кононенко, который возглавляет областную ячейку БПП вместе с экс-генпрокурором Виталием Яремой,
      – подытожил нардеп.

      Видео полного выпуска "Честной политики" за 2 ноября 2018

       

      Теги: Петр Порошенко Видеоблоги Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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