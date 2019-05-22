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      Лещенко собрался на допрос в ГПУ: хочет передать документы по "черной бухгалтерии" регионалов

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      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / 24 канал

      Народный депутат Сергей Лещенко 23 мая собирается прийти на допрос в Генпрокуратуру. Вызывают депутата по "делу Манафорта". Он собирается передать следователям документы, касающиеся "черной бухгалтерии" "Партии регионов".

      Так, нардеп на днях встречался со специальным агентом ФБР, который вернул переданные американскому следствию вещественные доказательства Манафорта.

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      Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы,
      – написал Лещенко на своей Facebook-странице.

      После допроса Лещенко собирается дать пресс-конференцию.

      Отметим, что еще 16 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил: нардепа Сергея Лещенко вызовут на допрос в ГПУ. Кроме того, ему могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" "Партии регионов". Генпрокурор также обвинил нардепа в том, что тот якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии".

      Дело в том, что в публикациях Лещенко фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал как политконсультант с "регионалами" и получал от них тайные платежи. После этого в 2016 году Манафорт руководил избирательным штабом Дональда Трампа. А личный адвокат Трампа – Рудольф Джулиани – недавно назвал Лещенко врагом американского лидера в окружении Президента Украины Владимира Зеленского. По словам Джулиани, Лещенко якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году тем, что опубликовал "черную бухгалтерию".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Пол Манафорт ГПУ "Черная бухгалтерия" Партии регионов Новости США Сергей Лещенко
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