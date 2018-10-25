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      Леся Цуренко досрочно завершила соревновательный сезон

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      Леся Цуренко завершила сезон
      Леся Цуренко завершила сезон

      Леся Цуренко объявила об окончании выступлений в сезоне 2018 года. Она поблагодарила болельщиков за поддержку с помощью поста в своем Instagram-аккаунте.

      Цуренко сообщила, что матч с Дарьей Касаткиной на турнире в Москве (4:6, 6:7) стал для нее последним в 2018 году.

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      Хочу сказать спасибо сезону 2018! Он был полон эмоций и полезных жизненных уроков! Спасибо всем за поддержку и надеюсь, что следующий год будет еще лучше,
      – написала киевлянка.

      Отметим, что в 2018 году Цуренко защитила свой титул на турнире в Акапулько, дебютировала в 1/4 финала на мейджоре (US Open), впервые выступила в четвертом раунде Ролан Гаррос, а также установила новый рекорд в рейтинге – 26-е место. В актуальном рейтинге WTA Леся занимает 27-ю строчку.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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