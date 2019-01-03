20:35
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Леся Цуренко поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA после победы в Австралии

      35 Читати новину українською
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко / twitter WTA

      Украинская теннисистка Леся Цуренко благодаря удачному выступлению на турнире в австралийском Брисбене поднимется в рейтинге WTA.

      Пока украинка находится на 27-й позиции. Однако уже с 6 декабря она будет занимать 24-ю позицию, что является ее лучшим показателем в карьере. До этого она максимум достигала 26-й позиции.

      Читайте также: Звездная украинская биатлонистка рассказала, когда завершит карьеру

      Такой результат стал возможен благодаря выходу в полуфинал турнира в Брисбене. В четвертьфинале Цуренко обыграла 20-ю ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии. Теперь в полуфинале украинку ожидает представительница Японии Наоми Осака. Японка в обновленном рейтинге поднимется на четвертое место, зато другая украинка Элина Свитолина опустится аж на шестое место.

      Теги: Леся Цуренко Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      сегодня , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      4
      Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      сегодня , 20:10 Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      Світлана Попова 187
      США и Трамп: охота на "персону №1"
      сегодня , 19:02 США и Трамп: охота на "персону №1"
      Борис Немировський 149
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сегодня , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 1361
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 18:30 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 21020
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Теннис: сборная Канады навязала борьбу команде Франции
       11 февраля 2012 , 14:20
      "Динамо" вернулось с испанских сборов. ВИДЕО
       31 января 2015 , 12:49
      Беланда пожаловался на "Динамо" и рассказал о своих друзьях в "Шальке"
       17 января 2016 , 20:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук