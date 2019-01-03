Леся Цуренко поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA после победы в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко благодаря удачному выступлению на турнире в австралийском Брисбене поднимется в рейтинге WTA.

Пока украинка находится на 27-й позиции. Однако уже с 6 декабря она будет занимать 24-ю позицию, что является ее лучшим показателем в карьере. До этого она максимум достигала 26-й позиции.

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Такой результат стал возможен благодаря выходу в полуфинал турнира в Брисбене. В четвертьфинале Цуренко обыграла 20-ю ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии. Теперь в полуфинале украинку ожидает представительница Японии Наоми Осака. Японка в обновленном рейтинге поднимется на четвертое место, зато другая украинка Элина Свитолина опустится аж на шестое место.