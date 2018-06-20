Леся Цуренко посетила детей в клинике Бирмингема

З7 ракетка мира, украинка Леся Цуренко побывала в клинике Бирмингема, где посетила детей. Накануне визита украинка выиграла свой стартовый поединок.

Леся Цуренко в перерыве между матчами посетила детей в одной из клиник магаполиса.

.@LTsurenko meets kids at a Kids Clinic in Birmingham pic.twitter.com/A3fCOcsspU — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 20 червня 2018 р.

Вторая ракетка Украины успешно стартовала на теннисном турнире Nature Valley Classic – Premier в Бирмингеме, обыграв хозяйку соревнований британку Хизер Уотсон – 7:6 (7:2), 7:5. Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время украинке удалось 6 раз подать на вылет, допустить 2 двойные ошибки и реализовать два брейк-пойнта

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Цуренко вместе с землячкой Элиной Свитолиной пробились в четвертьфинал. Леся в 1/4 финала померится силами с Дарьей Касаткиной. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 885 тысяч 40 долларов.