Леся Цуренко после US Open установит личный рекорд в рейтинге WTA
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко после окончания US Open-2018 значительно улучшит свои позиции в рейтинге WTA.
Так, украинка поднимется на 10 место и станет 26 ракеткой мира, что является ее лучшим результатом в карьере. Предыдущим рекордом Цуренко была 29 строка.
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Отметим, что в четвертьфинале соревнований Леся Цуренко в двух сетах уступила представительнице Японии Наоми Осаки. За выход в 4-й круг US Open Леся Цуренко заработает 475 тысяч долларов призовых.
Также, напомним, другая украинская теннисистка Элина Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA и будет занимать 6 строчку.
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Источник: 24 Канал
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