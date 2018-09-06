Леся Цуренко после US Open установит личный рекорд в рейтинге WTA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко после окончания US Open-2018 значительно улучшит свои позиции в рейтинге WTA.

Так, украинка поднимется на 10 место и станет 26 ракеткой мира, что является ее лучшим результатом в карьере. Предыдущим рекордом Цуренко была 29 строка.

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Отметим, что в четвертьфинале соревнований Леся Цуренко в двух сетах уступила представительнице Японии Наоми Осаки. За выход в 4-й круг US Open Леся Цуренко заработает 475 тысяч долларов призовых.

Также, напомним, другая украинская теннисистка Элина Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA и будет занимать 6 строчку.

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