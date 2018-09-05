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Леся Цуренко с разгромом проиграла в четвертьфинале US Open: сенсации не получилось

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию теннисного турнира серии Большого шлема US Open-2018.

В 1/4 финала украинка в двух сетах уступила японке Наоми Осаке – 6:1, 6:1. Матч продолжался 59 минут.

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За время проведенное на корте Леся Цуренко сделала 4 двойные ошибки, 28 невынужденных ошибок и не выиграла ни одной подачи на приеме. В свою очередь Наоми Осака допустила всего 1 "двойную", выиграла 5 геймов на приеме и сыграла 3 из 3 брейк-поинтов.

За выход в финал соревнований Наоми Осака будет соперничать с победительницей пары Карла Суарес Наварро – Мэдисон Киз.

Напомним, что Леся Цуренко на US Open установила личное достижение, впервые войдя в восьмерку сильнейших теннисисток турнира Большого шлема.

Наоми Осака – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 6:1)

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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