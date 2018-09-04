Леся Цуренко создала сенсацию на US Open: эмоциональные кадры

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге, впервые в карьере пробилась в четвертьфинал престижного теннисного турнира US Open.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США вторая ракетка Украины не без труда победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову.

Читайте также: Соперница Свитолиной рассказала, как туалет помог ей победить украинку

Поединок, который продолжался более 2,5 часа, закончился со счетом 6: 7 (3:7), 7:5, 6:2 в пользу украинки.

После победы теннисистка не сдерживала эмоций.

Another emotionally draining win today on the women's side...@LTsurenko survives a 2.5 hour battle against Vondrousova to reach the QF!#USOpen pic.twitter.com/AfmeaDXJws — US Open Tennis (@usopen) 3 вересня 2018 р.

29-летняя Цуренко впервые в карьере выступит в четвертьфинале US Open, где встретится японкой Наоми Осакой, которая занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге.

3 сентября первая ракетка Украины и 7-я в мировом рейтинге Элина Свитолина не сумела победить латвийку Анастасию Севастову в матче четвертого круга US Open.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24