11:05
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Леся Цуренко создала сенсацию на US Open: эмоциональные кадры

135 Читати новину українською
Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open / Twitter

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге, впервые в карьере пробилась в четвертьфинал престижного теннисного турнира US Open.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США вторая ракетка Украины не без труда победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову.

Читайте также: Соперница Свитолиной рассказала, как туалет помог ей победить украинку

Поединок, который продолжался более 2,5 часа, закончился со счетом 6: 7 (3:7), 7:5, 6:2 в пользу украинки.

После победы теннисистка не сдерживала эмоций.

29-летняя Цуренко впервые в карьере выступит в четвертьфинале US Open, где встретится японкой Наоми Осакой, которая занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге.

3 сентября первая ракетка Украины и 7-я в мировом рейтинге Элина Свитолина не сумела победить латвийку Анастасию Севастову в матче четвертого круга US Open.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости Украины Теннис Спорт Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
сегодня, 11:01 В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сегодня, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сегодня, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
сегодня, 07:00 "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
Олександра Дрік
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Яценюк, Кличко, Тягнибок совещаются в Доме профсоюзов
 1 декабря 2013 , 16:10
В Виннице убийца забетонировал тело жертвы в своем доме
 12 декабря 2015 , 15:44
Символическая сборная самых дорогих игроков УПЛ 2016 года: 5 представляют "Динамо", 6 – "Шахтер"
 31 декабря 2016 , 16:06
Месси шокировал сеть состоянием своей ноги во время отдыха
 12 июня 2017 , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук