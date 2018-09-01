Леся Цуренко уверенно вышла в 1/8 US Open

В матче 1/16 US Open украинская теннисистка Леся Цуренко встречалась с Екатериной Синяковой из Чехии. Уверенная игра украинки обеспечила их выход в следующий раунд соревнований.

Хотя начало матча для Цуренко, которая накануне обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании, начался не слишком удачно. Проиграв одну из своих подач, она дала возможность сопернице повести в счете 4:1.

Читайте также: Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала US Open-2018

Но после этого инициатива в матче полностью перешла к украике. Забегая вперед, отметим, что она выиграла 11 геймов подряд. Сначала она 5 геймов подряд выиграла в первом сете, тем самым выиграв его. Уже во втором сете Синякова ничего не сумела противопоставить Цуренко, проиграв его в сухую.

Леся Цуренко – Екатерина Синякова 2:0 (6:4, 6:0)

Следующей соперницей Цуренко будет Маркета Вондроушкова. Они сыграют в воскресенье, 2 сентября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24