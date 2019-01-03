Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт и вышла в полуфинал соревнований.

В целом на выход в полуфинал турнира 27-я ракетка мира Цуренко потратила чуть больше, чем 1,5 часа. В первом сете украинка уступала 3:5, но сумела отыграть два сет-бола и записала сет в свою пользу – 7:5.

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Во втором сете Цуренко выиграла первый гейм на подаче соперницы. Впоследствии в пятом гейме Контавейт сумела трижды отыграть брейк-пойнт. Однако в итоге победу в сете и в матче праздновала Цуренко.

Леся Цуренко – Анетт Контавейт 2:0 (7:5, 6:3)

Стоит отметить, что до этого теннисистки встречались дважды. Каждая из спортсменок получила по одной победе. Теперь Цуренко вышла вперед в очных противостояниях.

В полуфинале турнира Цуренко встретится с пятой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Матч запланирован на 5 января.