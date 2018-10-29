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      Леся Никитюк очаровала образом египетской богини на "Танцах со звездами": фото

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      Леся Никитюк
      Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

      Украинская телеведущая Леся Никитюк уже активно готовится к последним выпускам проекта "Танцы со звездами". Для своего очередного выступления на паркете звезда примерила удивительный образ богини, который невероятно подходил ведущей.

      В таком амплуа звезда появилась на паркете проекта "Танцы со звездами", где станцевала в общем номере с Владом Ямой и другими участниками шоу "божественную" самбу. Для концертного номера Никитюк надела белоснежное платье с ацкентом на грудь, поверх которых была прикреплена волшебная золотистая аппликация из бисера и пайеток. Изображение пышной птицы стало изюминкой платья, вдохновленного духом Египта.

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      "Сегодня 26 баллов! Прямо, как мне лет. Спасибо, Дмитрий Жук", – поделилась искренними эмоциями ведущая после своего очередного выпуска на паркете "Танцев со звездами". В свое сообщение звезда добавила забавные комментарии "богиня паркета", "танцы со звездами" и "леди Ле".


      Леся Никитюк в образе богини / Instagram

      Особенно отличился в образе Леси Никитюк ее белокурый парик, который отлично подходил звезде телевидения. А сияющий нежный макияж, красный маникюр и жемчужины на шее дополнили неповторимый образ. Фанаты ведущей остались в восторге от сценического образа, из-за чего оставили в сети Instagram под ее фото много положительных отзывов.

      "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление команды Влада Ямы

       

      Теги: LifeStyle Мода Леся Никитюк
      Источник: 24 Канал
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